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В Иране один человек погиб в результате обрушения строительных лесов, есть раненые

В Иране один человек погиб в результате обрушения строительных лесов, есть раненые По меньшей мере один человек погиб и еще 12 пострадали в результате обрушения строительных лесов в расположенной в центральной части Ирана провинции Казвин. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил исполнительный директор иранского Об
В регионе
20 ноября 2021 г. 17:35
В Иране один человек погиб в результате обрушения строительных лесов, есть раненые

По меньшей мере один человек погиб и еще 12 пострадали в результате обрушения строительных лесов в расположенной в центральной части Ирана провинции Казвин. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил исполнительный директор иранского Общества Красного Полумесяца в провинции Хосейн Асефи.

"Инцидент произошел с рабочими на строящейся силосной башне для пшеницы. В ходе обрушения металлических лесов 13 человек оказались под завалами, один из них погиб", - заявил Асефи.

Он добавил, что все пострадавшие доставлены в местные медицинские центры.

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Версия на азербайджанском языке İranda tikinti sahəsində qəza baş verib, ölən və yaralananlar var

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