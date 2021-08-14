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В Иране объявлен пятидневный локдаун из-за пятой волны коронавируса

В Иране объявлен пятидневный локдаун из-за пятой волны коронавируса Власти Ирана объявили о внеочередных пятидневных выходных и запрете на передвижение между провинциями из-за обострения ситуации с коронавирусом.
В регионе
14 августа 2021 г. 15:59
В Иране объявлен пятидневный локдаун из-за пятой волны коронавируса

Власти Ирана объявили о внеочередных пятидневных выходных и запрете на передвижение между провинциями из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу официальный представитель национального штаба республики по борьбе с распространением коронавируса Алиреза Раиси.

"Ограничение на передвижение начнет действовать завтра до утра субботы", - цитирует его агентство Tasnim. Он добавил, что "все учреждения, офисы и банки прекратят свою работу".

По состоянию на 14 августа в Иране выявлено 4 389 085 случаев инфицирования коронавирусом. 97 208 человек умерли из-за заболевания. Всего вакцинированы 18 581 226 человек, из которых 14 767 598 получили одну дозу вакцины от коронавируса, а 3 813 628 - две дозы.

Рост числа новых случаев инфицирования в Иране наблюдается с начала июня. Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил 27 июля, что страна находится на пике пятой волны распространения коронавируса.

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