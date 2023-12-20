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В Иране объявили о создании морской милиции на базе ополчения "Басидж"

В Иране объявили о создании морской милиции на базе ополчения "Басидж" Подразделение морской милиции на базе народного ополчения "Басидж" сформировано в Иране.
В регионе
20 декабря 2023 г. 01:23
В Иране объявили о создании морской милиции на базе ополчения Басидж

Подразделение морской милиции на базе народного ополчения "Басидж" сформировано в Иране.

Как передает Report со ссылкой на иранское агентство Tasnim, об этом заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС исламской республики) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

"Руководствуясь прошлым опытом проведения морских операций по освобождению захваченных пиратами судов, мы пришли к выводу о необходимости создания отдельного подразделения "Басидж" для осуществления морских миссий", - говорится в сообщении.

По словам главкома ВМС КСИР, это подразделение уже насчитывает 55 тыс. человек личного состава и располагает 33 тыс. мелких судов, которые оснащены ракетами калибра 107 мм.

"На первом этапе оно будет действовать в Персидском заливе, но в планах есть и создание такого подразделения для миссий в акватории Каспийского моря", - добавил Тангсири.

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