В Иране объявили о создании морской милиции на базе ополчения "Басидж"

Подразделение морской милиции на базе народного ополчения "Басидж" сформировано в Иране.
Как передает
"Руководствуясь прошлым опытом проведения морских операций по освобождению захваченных пиратами судов, мы пришли к выводу о необходимости создания отдельного подразделения "Басидж" для осуществления морских миссий", - говорится в сообщении.
По словам главкома ВМС КСИР, это подразделение уже насчитывает 55 тыс. человек личного состава и располагает 33 тыс. мелких судов, которые оснащены ракетами калибра 107 мм.
"На первом этапе оно будет действовать в Персидском заливе, но в планах есть и создание такого подразделения для миссий в акватории Каспийского моря", - добавил Тангсири.