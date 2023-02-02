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В Иране обвинили Израиль в атаке на объект Минобороны

В Иране обвинили Израиль в атаке на объект Минобороны Предварительное расследование атаки на объект Минобороны Ирана в Исфахане показало, что ответственность за нападение несет Израиль.
В регионе
2 февраля 2023 г. 09:56
В Иране обвинили Израиль в атаке на объект Минобороны

Предварительное расследование атаки на объект Минобороны Ирана в Исфахане показало, что ответственность за нападение несет Израиль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амид Саид Иравани.

"[Результаты] предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на объект Минобороны в городе Исфахан, действия этого режима нарушают международное право и осуждаются", - говорится в письме Иравани, направленном генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности всемирной организации.

В ночь на 29 января агентство IRNA сообщило, что в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны заявило, что 28 января была совершена неудачная атака на один из центров ведомства с использованием беспилотников.

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Версия на английском языке Iran accuses Israel of attacking Defense Ministry facility

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