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В Иране общее число зараженных COVID-19 превысило 146 тыс.

В Иране общее число зараженных COVID-19 превысило 146 тыс.

Иран выявил 2 819 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, общее число инфицированных приближается к 146,7 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 2 819 новых случаев, всего же (с 19 февраля) – 146 668", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN, добавив, что число выздоровевших достигло 114 931.При этом он добавил, что за прошедшие 24 часа скончались 50 человек, а общее число жертв коронавируса на 29 мая составило 7 677.
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