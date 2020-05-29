В Иране общее число зараженных COVID-19 превысило 146 тыс.

Иран выявил 2 819 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, общее число инфицированных приближается к 146,7 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 2 819 новых случаев, всего же (с 19 февраля) –", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN, добавив, что число выздоровевших достигло.При этом он добавил, что за прошедшие 24 часа скончалисьчеловек, а общее число жертв коронавируса на 29 мая составило