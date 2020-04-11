В Иране общее число заразившихся коронавирусом превысило 70 тыс.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки составило 1 837, а общее количество инфицированных превысило 70 тыс.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, такие данные привел глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"Число новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 1 837. Общее число заболевших достигло 70 029", - заявил он.

Джаханпур отметил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 125 человек, общее число летальных исходов составляет 4 357".

Минздрав Ирана проинформировал о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты, многие страны ограничили сообщение с республикой.