В Иране обнаружены 5 новых видов рептилий

Генеральный директор Национального музея естественной истории и генетических ресурсов Агентства по охране окружающей среды Мохаммад Моради сказал, что 5 новых видов рептилий, обнаруженных в Иране, были переданы Национальному музею естественной истории и г

Генеральный директор Национального музея естественной истории и генетических ресурсов Агентства по охране окружающей среды Мохаммад Моради сказал, что 5 новых видов рептилий, обнаруженных в Иране, были переданы Национальному музею естественной истории и генетических ресурсов Агентства по охране окружающей среды.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, по словам Мохаммади, "Иран имеет большое и особенное разнообразие экосистем, разбросанных по всей суше, и многие районы нашей страны до сих пор неизвестны с точки зрения биоразнообразия, что требует большого изучения и усилий".

"Исследовательская группа из Университета имени Хакима Сабзевари, расположенного в провинции Хорасан-Разави, в последние годы, осуществив несколько исследовательских поездок в некоторые районы провинций Хормозган, Фарс и Исфахан, изучив фауну рептилий, достигла интересных результатов, и в результате этого исследования 5 видов новых ящерицы (обычно называемые ящерицами) для фауны Ирана были описаны и впервые в мире представлены", - отметил он.

Он заявил, что "эти виды принадлежат к семействам Lacertidae и Gekkonidae и названы под следующими названиями: Eremias isfahanica, Tropicolotes гормозганенсис, Microgecko varaviensis".