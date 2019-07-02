В Иране обезврежена шпионская сеть, действовавшая на атомных объектах

Тегеран объявил о раскрытии шпионской сети, действовавшей в интересах иностранных государств в различных областях экономики, в том числе на атомных объектах Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель иранского суда Голям Хосейн Исмаили.

По его словам, "группа шпионов была выявлена иранскими спецслужбами в прошлом году".

Г.Исмаили уточнил, что шпионы "действовали в чувствительных для страны центрах, включая атомные объекты и предприятия оборонной промышленности". По его словам, большинство из них уже арестованы.

Представитель суда также сообщил, что двое из раскрытой группы были осуждены и получили длительные сроки заключения.

Иранские судебные власти завершили расследования и по делам остальных фигурантов, связанных с упомянутой шпионской сетью. По некоторым из них прокурор потребовал вынесения смертной казни.