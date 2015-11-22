В Иране обезвредили две террористические группы

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Иран обезвредил две террористические группы за последние несколько дней. Об этом сообщило министерство по делам разведки Исламской Республики, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Иранские силы безопасности обезвредили две террористические ячейки, которые планировали совершить взрывы в двух провинциях", - приводит агентство ИРНА сообщение министерства.

Чиновники разведывательного ведомства страны объявили, что одна из террористических банд действовала в юго- восточной провинции Систан и Белуджистан. По данным служб безопасности Ирана, террористы планировали взорвать 10 бомб с общим количеством взрывчатых веществ более 150 кг в приграничном районе на востоке страны.

В другом случае, как сообщили иранские власти, были перехвачены переговоры с мобильных телефонов "враждебных Исламской Республике групп, которые проникли на территорию страны для совершения террористических актов". Террористы были схвачены в провинции Западный Азербайджан, приводит агентство ИРНА подробности операции иранских спецслужб. У них было изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Агентство напоминает, что ранее в ноябре подразделения Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР) в ходе совместной операции с министерством по делам разведки арестовали членов террористической ячейки, связанной с террористами группировки "ИГИЛ" в западной провинции Керманшах на границе с Ираком. По данным КСИР, за последние два года были пресечены несколько попыток проникновения террористических банд ИГ на иранскую территорию со стороны соседнего Ирака.