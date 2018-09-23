 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Иране объявлен национальный траур по жертвам теракта в Ахвазе

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/  Правительство Ирана объявило понедельник, 24 сентября, днем траура по жертвам теракта на военном параде в городе Ахваз. Жертвами террористов, которые накануне утром обстреляли участников и зрителей парада из автоматов, стали 28 человек. Ранены еще 60 человек, сообщает Report.  

    День похорон жертв теракта и объявлен днем национального траура, передает РИА Новости. Правительство Ирана выразило соболезнования семьям жертв и пострадавших в результате теракта.

    По сообщению агентства IRNA, ответственность за теракт взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе".

    Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что к атаке на военном параде в Ахвазе причастны США и "одна из южных стран Персидского залива". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi