В Иране нейтрализованы шесть террористов

В Иране нейтрализованы шесть террористов Иранская разведка нейтрализовала террористическую группу в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны.
В регионе
23 августа 2025 г. 23:48
Иранская разведка нейтрализовала террористическую группу в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Mehr.

Согласно информации, в результате противостояния между разведывательными силами и вооруженными лицами на протяжении нескольких часов шесть террористов были нейтрализованы, двое взяты живыми. В ходе операции также получили ранения два офицера и один сотрудник полиции.

Уточняется, что террористы не являются гражданами Ирана.

Террористическая группа планировала атаковать "критический объект" в Восточном Иране, отмечает агентство.

