В Иране нейтрализованы шесть террористов

Иранская разведка нейтрализовала террористическую группу в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны.
Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Mehr.
Согласно информации, в результате противостояния между разведывательными силами и вооруженными лицами на протяжении нескольких часов шесть террористов были нейтрализованы, двое взяты живыми. В ходе операции также получили ранения два офицера и один сотрудник полиции.
Уточняется, что террористы не являются гражданами Ирана.
Террористическая группа планировала атаковать "критический объект" в Восточном Иране, отмечает агентство.