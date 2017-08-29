В Иране неизвестный напал на прохожих с ножом, один человек погиб

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Один человек погиб, двое пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на автобусной остановке на юге Тегерана.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Irna.

По сообщению главы агентства по чрезвычайным ситуациям Хасана Абаси, во вторник неизвестный мужчина совершил нападение с ножом на автобусной остановке на юге Тегерана. Один человек погиб, двое получили ранения.

Двое пострадавших были доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Нападавший был задержан и отправлен в полицейский участок. Причина нападения пока не установлена.