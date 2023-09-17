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В Иране неизвестные открыли огонь в сторону сотрудников КСИР, есть погибший

В Иране неизвестные открыли огонь в сторону сотрудников КСИР, есть погибший Офицер подразделения "Басидж" (входит в Корпус стражей исламской революции, КСИР) Ирана погиб, трое других офицеров ранены при нападении неизвестных на юге республики.
В регионе
17 сентября 2023 г. 21:42
В Иране неизвестные открыли огонь в сторону сотрудников КСИР, есть погибший

Офицер подразделения "Басидж" (входит в Корпус стражей исламской революции, КСИР) Ирана погиб, трое других офицеров ранены при нападении неизвестных на юге республики.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил замгубернатора провинции Фарс по политическим вопросам Эсмаил Казаль Софли.

"Двое неизвестных открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников сил Басидж, защищавших безопасность в городе Нурабад Мамасани. В результате один офицер погиб, еще трое получили ранения", - приводит агентство заявление Казаль Софли.

Он отметил, что неизвестные открыли огонь по офицерам, проезжая мимо них на мотоцикле, и сразу же скрылись с места преступления. По его словам, разведывательные, силовые и правоохранительные органы провинции ведут розыск нападавших.

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Версия на азербайджанском языке İranda “Sepah” zabitlərinə hücum olub, ölən və yaralananlar var

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