В Иране неизвестные открыли огонь в сторону сотрудников КСИР, есть погибший

Офицер подразделения "Басидж" (входит в Корпус стражей исламской революции, КСИР) Ирана погиб, трое других офицеров ранены при нападении неизвестных на юге республики.
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"Двое неизвестных открыли беспорядочный огонь в сторону сотрудников сил Басидж, защищавших безопасность в городе Нурабад Мамасани. В результате один офицер погиб, еще трое получили ранения", - приводит агентство заявление Казаль Софли.
Он отметил, что неизвестные открыли огонь по офицерам, проезжая мимо них на мотоцикле, и сразу же скрылись с места преступления. По его словам, разведывательные, силовые и правоохранительные органы провинции ведут розыск нападавших.