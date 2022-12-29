В Иране не будут рассматривать новые законопроекты о ношении хиджаба

Комитет по культуре парламента Ирана не будет рассматривать новые законопроекты о ношении хиджаба.

Комитет по культуре парламента Ирана не будет рассматривать новые законопроекты о ношении хиджаба.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на заявление официального представителя парламентского комитета по культуре Ахмада Растине.

"В повестку дня комитета по культуре парламента Ирана не входит рассмотрение никакого нового законопроекта о скромности внешнего вида и хиджабе", - сказал он.

По информации агентства, ранее член комитета по культуре парламента Ирана Хосейн Джалали обсуждал вопрос изменения подхода к ношению хиджаба, а также блокировку банковских счетов женщин, не носящих его. СМИ и ряд чиновников истолковали его слова как сообщение о том, что комитет по культуре парламента Ирана собирается рассматривать новый законопроект о хиджабе.

Вопрос о ношении хиджаба и других видов платков, которые должны обязательно покрывать голову любой иранской женщины, связан с последними беспорядками в стране. В сентябре из-за гибели Махсы Амини после задержания полицией нравов, в Иране начались массовые протесты. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Женщины стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.