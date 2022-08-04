В Иране назвали условие для возвращения к ядерной сделке

Иран вернется к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), когда получит от США гарантии экономической выгоды от этого.

Иран вернется к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), когда получит от США гарантии экономической выгоды от этого.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"С апреля 2021 года Иран добросовестно вел переговоры с другими участниками по поводу возобновления полного исполнения сделки. Достижение этой цели откладывается, потому что США еще не решили дать гарантии того, что Иран получит обещанные соглашением экономические выгоды", - сказал Тахт-Раванчи.

"Когда США примут верное решение, Иран, в свою очередь, прекратит свои корректирующие действия и возобновит полное исполнение мер, касающихся ядерной сферы в соответствии с соглашением 2015 года", - добавил он.