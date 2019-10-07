В Иране назвали причину задержания российской журналистки

Задержание россиянки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, была проблема с визой.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Ее дело связано с нарушениями, связанными с визой, не шпионажем", - сообщил А.Рабии, отметив, что власти Ирана продолжают изучение вопроса.

Ранее российское посольство в Тегеране сообщило, что российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. Отмечалось также, что Ю.Юзик не информировала посольство в Иране ни о возможных проблемах в стране, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.

Как отмечали в посольстве, ссылаясь на слова родственников россиянки, журналистку обвиняют в работе на израильские спецслужбы.