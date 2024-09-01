В Иране назвали основную причину крушения вертолета Раиси

Основной причиной крушения вертолета, при котором погиб занимавший тогда пост президента Ирана Ибрахим Раиси, стали сложные климатические условия.

Основной причиной крушения вертолета, при котором погиб занимавший тогда пост президента Ирана Ибрахим Раиси, стали сложные климатические условия.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом говорится в итоговом отчете Генштаба ВС Ирана.

"Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия весеннего сезона в регионе, внезапное появление густой массы тумана. Вследствие этого произошло столкновение воздушного судна с горой", - сказано в отчете.

В Генштабе исключили версию падения вертолета в результате попадания снаряда, воздействия радиоэлектронной борьбы (РЭБ), электромагнитного или лазерного оружия.

Вертолет, перевозивший президента Ирана, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны.