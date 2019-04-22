В Иране назначен новый командующий КСИР

В Иране назначен новый командующий КСИР

22 апреля, 2019 00:37

https://report.az/storage/news/24870d1ab5d5ec18aa71785b15fc9256/31e2a3dc-e425-4d86-aad7-a25f214cb5a4_292.jpg Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил нового главу Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, им стал бригадный генерал Хоссейн Салами. До него должность главы КСИР занимал Мохаммад Али Джаафари. Ранее стало известно, что Вашингтон внесёт КСИР в список террористических организаций. Ранее парламент Ирана одобрил законопроект по признанию Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) террористической группировкой.