​В Иране наводнение унесло жизни не менее 10 человек

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли в результате вызванных ливнями наводнений, затронувших несколько регионов Ирана, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Так, шесть человек погибли недалеко от города Пакдашт, который расположен в 25 км к юго-востоку от Тегерана. В провинции Хормозган на юге страны утонули четыре человека, двое из которых - дети.

Ранее власти предупредили о риске паводков и об угрозе опасного подъема уровня воды в ряде рек в десяти провинциях.