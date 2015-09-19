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    ​В Иране наводнение унесло жизни не менее 10 человек

    Власти предупреждали о риске паводков и об угрозе опасного подъема уровня воды в ряде рек

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли в результате вызванных ливнями наводнений, затронувших несколько регионов Ирана, cообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    Так, шесть человек погибли недалеко от города Пакдашт, который расположен в 25 км к юго-востоку от Тегерана. В провинции Хормозган на юге страны утонули четыре человека, двое из которых - дети.

    Ранее власти предупредили о риске паводков и об угрозе опасного подъема уровня воды в ряде рек в десяти провинциях.

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