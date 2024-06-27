О нас

В Иране наступил день тишины перед выборами президента

В Иране наступил день тишины перед выборами президента Срок для проведения предвыборной агитации кандидатами в президенты Ирана завершен, с 8:00 по местному времени в стране наступил день тишины.
В регионе
27 июня 2024 г. 09:14
В Иране наступил день тишины перед выборами президента

Срок для проведения предвыборной агитации кандидатами в президенты Ирана завершен, с 8:00 по местному времени в стране наступил день тишины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщалось в заявлении избирательного штаба исламской республики.

В нем говорится о том, что всем кандидатам, партиям, политическим движениям, их сторонникам предлагается воздержаться от проведения каких-либо агитационных мероприятий в поддержку кандидатов после окончания отведенного срока, а также не носить никакой агитационной символики в день голосования.

Всего в борьбу за президентское кресло вступят пять политиков. Среди них спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади (все консерваторы) и экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян (реформист). Изначально Совет стражей конституции допустил до участия в выборах шесть человек, однако вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми 26 июня заявил о снятии своей кандидатуры в пользу других кандидатов-консерваторов.

За две недели, отведенные на предвыборную агитацию, между кандидатами состоялись пять раундов теледебатов. Каждый из них был посвящен конкретной теме: экономика, внешняя политика, культура, социальная политика и повышение эффективности работы правительства.

Отметим, что внеочередные выборы президента Ирана состоятся 28 июня. Они проходят в связи с гибелью президента страны Ибрахима Раиси в результате крушения вертолета.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İranda sükut günüdür

Самое читаемое

В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
24 июня 2024 г. 01:43
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
23 июня 2024 г. 22:45
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
23 июня 2024 г. 21:05
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
22 июня 2024 г. 09:55
Пожар в многоэтажном здании в Астане локализован
ВидеоПожар в многоэтажном здании в Астане локализован
22 июня 2024 г. 17:24
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
24 июня 2024 г. 16:34
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
23 июня 2024 г. 20:10
Похоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
ФотоПохоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
24 июня 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi