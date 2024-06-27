В Иране наступил день тишины перед выборами президента

Срок для проведения предвыборной агитации кандидатами в президенты Ирана завершен, с 8:00 по местному времени в стране наступил день тишины.

Срок для проведения предвыборной агитации кандидатами в президенты Ирана завершен, с 8:00 по местному времени в стране наступил день тишины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщалось в заявлении избирательного штаба исламской республики.

В нем говорится о том, что всем кандидатам, партиям, политическим движениям, их сторонникам предлагается воздержаться от проведения каких-либо агитационных мероприятий в поддержку кандидатов после окончания отведенного срока, а также не носить никакой агитационной символики в день голосования.

Всего в борьбу за президентское кресло вступят пять политиков. Среди них спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади (все консерваторы) и экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян (реформист). Изначально Совет стражей конституции допустил до участия в выборах шесть человек, однако вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми 26 июня заявил о снятии своей кандидатуры в пользу других кандидатов-консерваторов.

За две недели, отведенные на предвыборную агитацию, между кандидатами состоялись пять раундов теледебатов. Каждый из них был посвящен конкретной теме: экономика, внешняя политика, культура, социальная политика и повышение эффективности работы правительства.

Отметим, что внеочередные выборы президента Ирана состоятся 28 июня. Они проходят в связи с гибелью президента страны Ибрахима Раиси в результате крушения вертолета.