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В Иране намерены оказать странам БРИКС поддержку в области энергетики

В Иране намерены оказать странам БРИКС поддержку в области энергетики Президент Ирана Эбрахим Раиси заверил лидеров стран БРИКС, что исламская республика окажет членам группы поддержку в сфере энергетики.
В регионе
24 августа 2023 г. 17:36
В Иране намерены оказать странам БРИКС поддержку в области энергетики

Президент Ирана Ибрахим Раиси заверил лидеров стран БРИКС, что исламская республика окажет членам группы поддержку в сфере энергетики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член комиссии Меджлиса (парламента) Ирана по энергетике Рамазан Али Сангдовини.

"На недавней встрече с [лидерами] стран БРИКС президент пообещал сообществу и всем его членам полную поддержку в том, что касается поставок топлива, энергетики, транзита и обучения работников", - цитирует его иранское агентство Tasnim. Он добавил, что Иран, обладая огромными ресурсами, может поставлять топливо и другие энергоресурсы членам БРИКС.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге на западе ЮАР. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.

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Версия на английском языке Iran eyes supporting BRICS countries in energy sector

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