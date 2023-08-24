В Иране намерены оказать странам БРИКС поддержку в области энергетики

Президент Ирана Эбрахим Раиси заверил лидеров стран БРИКС, что исламская республика окажет членам группы поддержку в сфере энергетики.

Президент Ирана Ибрахим Раиси заверил лидеров стран БРИКС, что исламская республика окажет членам группы поддержку в сфере энергетики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член комиссии Меджлиса (парламента) Ирана по энергетике Рамазан Али Сангдовини.

"На недавней встрече с [лидерами] стран БРИКС президент пообещал сообществу и всем его членам полную поддержку в том, что касается поставок топлива, энергетики, транзита и обучения работников", - цитирует его иранское агентство Tasnim. Он добавил, что Иран, обладая огромными ресурсами, может поставлять топливо и другие энергоресурсы членам БРИКС.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге на западе ЮАР. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.