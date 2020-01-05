В Иране началось прощание с генералом Касемом Сулеймани

Тело убитого в результате операции США в Ираке командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани доставили в Иран, проходит церемония прощания, передает Report со ссылкой на агентство ISNA.

Тело мученика генерала Касема Сулеймани доставили в Иран", - сообщает агентство ISNA. Отмечается, что самолет приземлился в аэропорт в городе Ахваз на западе Ирана.

Сегодня пройдут церемонии прощания в Ахвазе, потом в Мешхеде, 6 января прощаться с генералом будут в Тегеране, а 7 января его похоронят в Кермане.

Напомним, что в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Касема Сулеймани и заместителя главы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.