В Иране началось голосование в рамках второго тура президентских выборов

В Иране стартовало голосование в рамках второго тура внеочередных президентских выборов.

В Иране стартовало голосование в рамках второго тура внеочередных президентских выборов.

Как сообщает Report , избирательные участки по всей стране открылись в 08:00 по местному времени (08:30 по бакинскому). Ожидается, что результаты выборов в стране станут известны в первой половине дня 6 июля после подсчета всех голосов.

За президентский пост поборются 69-летний бывший министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиян и 58-летний представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили.

В первом туре, который прошел 28 июня, Пезешкиян и Джалили набрали 44% и 40% голосов соответственно. Для победы необходимо было набрать больше 50%. Явка составила 40%, что стало самым низким показателем за 45 лет существования исламской республики. По меньшей мере 4% избирательных бюллетеней оказались недействительными.

Оба участника президентской гонки - сторонники экономического роста, социального прогресса и устойчивого развития страны. Пезешкиян выступает за привлечение иностранных инвестиций, диалог с Западом и восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, ядерной сделки). Экс-глава Минздрава, выходец из провинции Западный Азербайджан, пообещал расширять права женщин и этнических меньшинств исламской республики, критиковал позицию властей по поводу обязательного ношения хиджаба.

Джалили выступает за опору на внутренний потенциал в борьбе с западными санкциями, укрепление вооруженных сил, продолжение внешнеполитического курса погибшего 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси