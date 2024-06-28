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В Иране началось голосование на внеочередных президентских выборах

В Иране началось голосование на внеочередных президентских выборах В Иране началось голосование на внеочередных выборах президента.
В регионе
28 июня 2024 г. 08:30
В Иране началось голосование на внеочередных президентских выборах

В Иране началось голосование на внеочередных выборах президента.

Как сообщает Report, избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (08:30 бакинское время).

На пост главы государства претендуют четыре кандидата. Совет стражей конституции Ирана изначально одобрил заявки шести политиков, однако вслед за вице-президентом Амир Хосейном Газизаде Хашеми, объявившим 26 июня о снятии своей кандидатуры в пользу консерваторов, 27 июня аналогичное решение принял мэр Тегерана Алиреза Закани.

Он высказался в поддержку двух основных кандидатов от крыла консерваторов - спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя духовного лидера в Совбезе республики Саида Джалили. Помимо них в гонке участвуют консерватор экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади и единственный кандидат от лагеря реформистов - экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян.

По последним результатам соцопросов, которые проводились иранскими аналитическими центрами Mellat, ISPA и Shenaakht на протяжении всей предвыборной кампании, в настоящий момент лидирует Пезешкиян.

Далее с небольшим отставанием на втором и третьем местах расположились Джалили и Галибаф соответственно.

В Иране будут функционировать порядка 60 тыс. избирательных участков и 90 тыс. пунктов для голосования. Для граждан, которые находятся за пределами страны, будут открыты по меньшей мере 344 участка.

Досрочные выборы проходят в исламской республике после гибели экс-президента Сейеда Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Вертолет, на борту которого, помимо Раиси, находились высокопоставленные правительственные лица, включая главу МИД Хосейна Амира Абдоллахиана, 19 мая потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж погибли.

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Версия на азербайджанском языке İranda növbədənkənar prezident seçkiləri keçirilir
Версия на английском языке Voting at early presidential elections starts in Iran

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