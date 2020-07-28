В Иране начались военные учения

Корпус стражей исламской революции сегодня проводит учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сегодня проводит учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Учения под кодовым названием "Великий пророк – 14" проходят при участии военно-морских и аэрокосмических сил. В ходе маневров будут задействованы в том числе ракетные подразделения, а также беспилотники.

Отмечается, что при проведении учений иранские вооруженные силы получают данные с спутника "Нур" - первого военного спутника Ирана, который был выведен на орбиту в апреле этого года.