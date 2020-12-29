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В Иране начались испытания на людях собственной вакцины от COVID-19

В Иране начались испытания на людях собственной вакцины от COVID-19 Испытания проходят в Тегеране, во время первой фазы тестирования инъекции будут сделаны 56 добровольцам
В регионе
29 декабря 2020 г. 15:11
В Иране начались испытания на людях собственной вакцины от COVID-19

Первая фаза испытаний на добровольцах вакцины от коронавируса собственного производства началась в Иране во вторник. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, испытания проходят в Тегеране, во время первой фазы тестирования инъекции будут сделаны 56 добровольцам. Всего было подано около 60 тыс. заявок.

Отмечается, что на церемонии запуска испытаний присутствовали вице-президент по делам науки и технологий Сорена Саттари, а также министр здравоохранения и медицинского образования Саид Намаки. Технология тестов одобрена Управлением продовольствия и медикаментов Ирана и Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее глава Иранского общества иммунологии и аллергологии Мохаммад Вожгани сообщил, что Иран обладает необходимыми научными знаниями для налаживания производства вакцины от коронавируса в стране. По его словам, над этой вакциной работают три иранских исследовательских центра, один из которых уже успешно завершил испытания образцов на животных.

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