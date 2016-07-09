​В Иране начались беспорядки из-за убийства араба полицейскими

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/Кандидат в В населенном пункте Асалуйе в иранской провинции Бушер начались беспорядки, спровоцированные убийством местного жителя полицейскими, сообщает Report cо ссылкой на "Аш-Шарк аль-Аусат".

Полицейские из береговой охраны застрелили рыбака, возвращавшегося на лодке домой. По неясной причине вспыхнул конфликт между рыбаком и стражами порядка, и полицейские открыли огонь.

В провинции Бушер проживают, в том числе, арабы-сунниты, жалующиеся на дискриминацию со стороны шиитского иранского большинства. Убитый принадлежал к суннитской арабской общине. По факту происшествия ведется следствие.

Во время демонстраций произошли столкновения между протестующими и силами безопасности, причем обе стороны применяли огнестрельное оружие. Известно о нескольких раненых.

Группа иранских депутатов тем временем обратилась к министру внутренних дел и предупредила, что дискриминация суннитов приведет к опасным последствиям.

В Асалуйе находится крупнейший объект газовой промышленности в южной части Ирана.