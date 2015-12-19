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    В Иране началась регистрация кандидатов на парламентских выборах

    Кандидатам придется пройти еще квалификационную аттестацию на соответствие требованиям к потенциальному депутату

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/  В Центральной избирательной комиссии и в избирательных комиссиях провинций Ирана cегодня началась регистрация кандидатов в депутаты меджлиса (парламента) страны. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, регистрация  продлится шесть дней. 

    Выборы должны состояться 26 февраля. В однопалатный парламент будет избрано 290 депутатов путем прямого голосования сроком на четыре года.

    Зарегистрировавшимся претендентам придется пройти еще так называемую квалификационную аттестацию на соответствие требованиям к потенциальному депутату законодательного органа ИРИ. Аттестацию, которая также началась во вторник и продлится десять дней, проводит Наблюдательный совет, один из руководящих и надзорных органов Исламской Республики.

    Окончательные списки допущенных к выборам будут опубликованы только 16 февраля. Лишь затем аттестованные кандидаты смогут открыто побороться за будущие места в законодательном органе страны в ходе шестидневной избирательной кампании. Она завершится за сутки до дня голосования.

    Выборы в меджлис пройдут в один день с выборами в Совет экспертов - основной орган управления ИРИ. Пятый созыв совета будет состоять из 88 богословов и исламских правоведов, избираемых сроком на восемь лет путем прямого голосования граждан.

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