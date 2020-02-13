В Иране началась предвыборная парламентская кампания

В Иране сегодня официально началась предвыборная кампания, приуроченная к выборам в однопалатный парламент страны (меджлис) 21 февраля, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Кампания продлится до среды 19 февраля.

По данным агентства, на 290 мест в парламенте претендует 7148 кандидатов, в том числе из религиозных меньшинств Ирана. В частности, в Тегеране за 30 мест будут бороться 1453 человека.

Кандидаты в депутаты должны предварительно получить одобрение Совета стражей конституции - надпарламентского органа власти из 12 человек, в компетенцию которого, в том числе, входит утверждение кандидатов на ключевые посты в стране.

Депутаты избираются сроком на четыре года.