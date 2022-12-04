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В Иране могут пересмотреть положения конституции 1979 года

В Иране могут пересмотреть положения конституции 1979 года Президент Ирана Эбрахим Раиси допустил возможность внесения изменений в некоторые статьи конституции страны, которая была принята в 1979 году.
В регионе
4 декабря 2022 г. 22:56
В Иране могут пересмотреть положения конституции 1979 года

Президент Ирана Эбрахим Раиси допустил возможность внесения изменений в некоторые статьи конституции страны, которая была принята в 1979 году.

Как передает Report, об этом он заявил на фоне непрекращающихся два с половиной месяца акций протеста в иранских городах.

"Конституция Ирана составлена таким образом, что предусматривает выход в случае возникновения тупика, - сказал И.Раиси. - Поэтому при реализации ее положений могут быть использованы гибкие методы".

Ранее генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери указал на встрече с общественностью в городе Кум, что власти страны могут пересмотреть закон об обязательном ношении головного платка для женщин. "Правоведы работают над этим вопросом, и предложения будут представлены в парламент в течение одной-двух недель", - указал он. По словам Монтазери, акции протеста вызваны многими причинами, а не только отказом женщин носить головной платок.

Генпрокурор подтвердил сообщения о роспуске шариатской полиции нравов "Гашт-и-Эршад", которая следила за соблюдением религиозных исламских норм и общественной морали.

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Версия на азербайджанском языке İranda etirazlar fonunda ölkə konstitusiyasının bəzi maddələri dəyişdirilə bilər

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