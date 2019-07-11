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В Иране ликвидировали группу из пяти террористов

В Иране ликвидировали группу из пяти террористов

Военные Ирана ликвидировали группу из пяти террористов на западе страны, пытавшуюся проникнуть в страну из Ирака, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Fars, группа террористов попыталась проникнуть на территорию Ирана на западной границе страны в провинции Керманшах, которая граничит с Ираком.

В ходе операции были ликвидированы пять террористов. Иранским силовикам удалось обнаружить и изъять значительное количество оружия, оборудования, а также средства связи этой группы боевиков.

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