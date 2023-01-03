В Иране казнят 19-летнего протестующего, слухи о замене казни на тюремный срок не подтвердились

Глава судебной власти Ирана одобрил приговор в отношении 19-летнего участника акций протеста Мухаммеда Буругани.

Глава судебной власти Ирана одобрил приговор в отношении 19-летнего участника акций протеста Мухаммеда Буругани, слухи о возможной отмене казни и замене ее на тюремное заключение не подтвердились.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, мужчина был задержан во время акций протеста в Тегеране.

Верховный суд Ирана 29 октября 2022 года приговорил Буругани к высшей мере наказания, обвинив в "нанесении ранения сотруднику правопорядка", "нарушении общественного порядка", "распространении страха и недоверия", "поджоге государственного здания".

Вместе с тем в последние дни в социальных сетях появились сообщения о том, что смертный приговор Буругани был заменен тюремным заключением.

Волнения в Иране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

Официальные структуры заявляли на начало декабря о гибели более 200 человек, тогда как зарубежные правозащитники сообщили 28 декабря о 469 погибших участниках протестов.