В Иране казнили водителя автобуса, намеренно сбившего насмерть трех полицейских

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Водитель автобуса, сбивший насмерть трех сотрудников полиции в ходе беспорядков на одной из улиц Тегерана, был повешен, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщению на сайте столичной прокуратуры, водитель автобуса Мохаммад Салас умышленно наехал на сотрудников правоохранительных органов на улице Пасдаран в феврале, что он и признал, отметив, что находился в тот момент в состоянии гнева.

Отметим, что в ходе беспорядков с участием членов суфийского ордена "Дервиши Гонабади" погибли пять правоохранителей – трое при наезде автобуса, один при наезде автомобиля, еще один был убит при нападении с ножом.

Ранения тогда получили 30 сотрудников полиции, был также нанесен ущерб собственности. По данным СМИ, протесты возникли после сообщений о задержании лидера религиозного ордена Нурали Табанде.