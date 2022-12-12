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В Иране казнили участника беспорядков за убийство сотрудников сил безопасности

В Иране казнили участника беспорядков за убийство сотрудников сил безопасности Участник беспорядков в Иране, признанный виновным в нападении и убийстве двух сотрудников сил безопасности, был в понедельник публично казнен через повешение.
В регионе
12 декабря 2022 г. 10:01
В Иране казнили участника беспорядков за убийство сотрудников сил безопасности

Участник беспорядков в Иране, признанный виновным в нападении и убийстве двух сотрудников сил безопасности, был в понедельник публично казнен через повешение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ISNA.

По его данным, мужчину звали Маджидреза Рахнавард, в городе Мешхеде он смертельно ранил ножом силовиков Хосейна Зейналзаде и Данияла Резазаде и скрылся. По дороге, рассказал очевидец, преступник убивал всех, кто попадался ему на пути. Рахнавард был задержан при попытке покинуть страну.

Волнения в Иране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

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Версия на английском языке Second Iranian detainee executed over alleged protest crime
Версия на азербайджанском языке İranda daha bir etirazçı dar ağacından asılıb

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