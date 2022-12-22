В Иране казнили трех человек

В Иране сегодня приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный трем гражданам.

В Иране сегодня приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный трем гражданам.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сказал главный судья суда провинции Фарс Сейед Казим Мусави.

По его словам, трое казненных совершили акты грабежа и насилия в отношении женщин с применением холодного оружия в парках и на улицах Шираза в этом году.

Отметим, что из-за отсутствия прозрачности судебной системы в Иране вызывает сомнение соблюдение принципа справедливости при вынесении столь жестких приговоров.