В Иране казнили осужденного за шпионаж в пользу Израиля

В Иране казнили мужчину, передававшего засекреченные данные израильской разведке "Моссаду".

В Иране казнили мужчину, передававшего засекреченные данные израильской разведке "Моссаду".

Как передает Report, об этом сообщает Nour News.

"В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу израильской разведывательной службы", - говорится в сообщении.

По данным агентства, мужчина сотрудничал с "Моссадом" и занимался за вознаграждение передачей секретной информации об Иране, в том числе данных об отдельных лицах, еженедельно предоставляя отчет "своему куратору в одной из стран Персидского залива".