В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.

Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что Махмуд Мусави Маджд, которого также обвинили в сотрудничестве с разведкой Израиля "Моссад", был казнен в понедельник утром, 20 июля.

При этом дело против мужчины было начато еще до гибели Сулеймани и не связано с операциями США против иранского генерала.

Ранее, также сообщалось о том, что в Иране казнили одного из обвиняемых в сотрудничестве с ЦРУ.