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В Иране казнили двух членов оппозиционной группировки ОМИН

В Иране казнили двух членов оппозиционной группировки ОМИН Смертный приговор двум членам оппозиционной иранским властям леворадикальной группировки "Организация моджахедов иранского народа" приведен в исполнение утром в воскресенье, 27 июля.
В регионе
27 июля 2025 г. 12:27
В Иране казнили двух членов оппозиционной группировки ОМИН

Смертный приговор двум членам оппозиционной иранским властям леворадикальной группировки "Организация моджахедов иранского народа" приведен в исполнение утром в воскресенье, 27 июля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Young Journalists Club (YJC).

"Мехди Хасани, известный как Фардин и Бехруз Эхсани-Исламлу, известный как Бехзад были агентами террористической группировки ОМИН, исполнявшими теракты (Они - ред.) были повешены сегодня утром после суда, прохождения полного цикла уголовного судопроизводства и утверждения приговора в Верховном суде Ирана", - говорится в сообщении агентства.

По сведениям YJC, казненные занимались изготовлением ручных гранатометов и минометов, чтобы затем осуществлять нападения "вслепую" на гражданских лиц и объекты. В ходе задержания у указанных лиц были конфискованы огнестрельное оружие, боеприпасы, оборудование для изготовления мин и принадлежности для изменения внешности.

Группировка ОМИН играла важную роль в ходе иранской революции и ирано-иракской войны. Эта леворадикальная группа вела борьбу против Исламской республики Иран после исламской революции и прихода к власти аятоллы Хомейни. Пик деятельности группировки в Иране пришелся на 1981 год, когда ОМИН организовала теракт, приведший к гибели президента Ирана Мохаммеда Раджаи и премьер-министра Мохаммеда Бахонара.

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Версия на английском языке Iran hangs two political prisoners over alleged attacks on civilian sites

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