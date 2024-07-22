О нас

В Иране казнены восемь человек

В Иране казнены восемь человек В тюрьмах городов Шираз и Кередж в Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении восьми заключенных.
В регионе
22 июля 2024 г. 15:57
В Иране казнены восемь человек

В тюрьмах городов Шираз и Кередж в Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении восьми заключенных.

Как сообщает Report, информацию распространило RadioFarda.

Сообщается, что за последние сутки в тюрьмах Абдулабад в Ширазе и Гызылхасар в Кередже были казнены восемь человек, обвиненных в "незаконном обороте наркотических средств" и "умышленном убийстве".

Согласно отчету Организации по защите прав человека в Иране, базирующейся в Норвегии, за первые шесть месяцев 2024 года в Иране были казнены как минимум 249 человек, 147 из которых были обвинены в незаконном обороте наркотических средств.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranda səkkiz nəfər edam olunub

Самое важное

Азербайджан пригласил Армению на COP29
Азербайджан пригласил Армению на COP29
21 июля 2024 г. 19:19
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
20 июля 2024 г. 19:05
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi