В Иране казнены восемь человек

В тюрьмах городов Шираз и Кередж в Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении восьми заключенных.

В тюрьмах городов Шираз и Кередж в Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении восьми заключенных.

Как сообщает Report, информацию распространило RadioFarda.

Сообщается, что за последние сутки в тюрьмах Абдулабад в Ширазе и Гызылхасар в Кередже были казнены восемь человек, обвиненных в "незаконном обороте наркотических средств" и "умышленном убийстве".

Согласно отчету Организации по защите прав человека в Иране, базирующейся в Норвегии, за первые шесть месяцев 2024 года в Иране были казнены как минимум 249 человек, 147 из которых были обвинены в незаконном обороте наркотических средств.