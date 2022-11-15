В Иране казнены четыре человека

В тюрьме города Захидан провинции Систан и Белуджистан казнены три местных жителя Имамбахш Наруи, Мохсун Аншини, Вели Рудини и еще один человек, имя которого пока не раскрывается, казнен в тюрьме Адилабад в городе Шираз.

В тюрьме города Захидан провинции Систан и Белуджистан казнены три местных жителя Имамбахш Наруи, Мохсун Аншини, Вели Рудини и еще один человек, имя которого пока не раскрывается, казнен в тюрьме Адилабад в городе Шираз.

Как сообщает Report со ссылкой на GünAzTV, информацию об этом распространила организация по правам человека Ирана.

Сообщается, что казненные обвинялись в незаконном обороте наркотиков.

Ввиду отсутствия прозрачности в деятельности иранских судов, общество сомневается в справедливости вынесенных приговоров.

Организация по правам человека Ирана объявила, что с 10 октября 2021 года по 7 октября 2022 года в стране были казнены 528 человек.