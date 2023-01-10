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В Иране к 28 годам заключения приговорен гражданин Бельгии

В Иране к 28 годам заключения приговорен гражданин Бельгии В Иране суд приговорил к 28 годам лишения свободы гражданина Бельгии Оливье Кастилье, обвиненного в шпионской деятельности в пользу США.
В регионе
10 января 2023 г. 17:26
В Иране к 28 годам заключения приговорен гражданин Бельгии

В Иране суд приговорил к 28 годам лишения свободы гражданина Бельгии Оливье Кастилье, обвиненного в шпионской деятельности в пользу США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

Он также обвиняется в контрабанде валюты на сумму 500 тыс. долларов и отмывании денег на такую же сумму.

"Суд приговорил этого гражданина Бельгии к 12,5 годам лишения свободы по первым двум пунктам обвинения… По третьему обвинению он приговаривается к 2,5 годам лишения свободу… Что касается четвертого обвинения, то он предусматривает 12,5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке İranda Belçika vətəndaşı 28 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

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