В Иране к 28 годам заключения приговорен гражданин Бельгии

В Иране суд приговорил к 28 годам лишения свободы гражданина Бельгии Оливье Кастилье, обвиненного в шпионской деятельности в пользу США.

В Иране суд приговорил к 28 годам лишения свободы гражданина Бельгии Оливье Кастилье, обвиненного в шпионской деятельности в пользу США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

Он также обвиняется в контрабанде валюты на сумму 500 тыс. долларов и отмывании денег на такую же сумму.

"Суд приговорил этого гражданина Бельгии к 12,5 годам лишения свободы по первым двум пунктам обвинения… По третьему обвинению он приговаривается к 2,5 годам лишения свободу… Что касается четвертого обвинения, то он предусматривает 12,5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.