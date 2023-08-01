В Иране из-за сильной жары 2-3 августа объявили нерабочими днями

В Иране объявили двухдневные нерабочие дни из-за сильной жары по всей стране.

В Иране объявили двухдневные нерабочие дни из-за сильной жары по всей стране.

Как передает Report, об этом сообщает IRNA со ссылкой на представителя иранского правительства Али Бахадори Джахроми.

"В целях защиты здоровья граждан из-за небывалой жары в эти дни Советом министров было принято предложение Минздрава о проведении выходных в среду и четверг по всей стране", - написал он.

Местные СМИ сообщают, что в Иране в последние недели установлена экстремально жаркая погода. Ожидается, что в среду в некоторых городах на юго-западе страны температура воздуха достигнет 51 градуса.

Министр здравоохранения Ирана Бахрам Эйнуллахи предложил правительству объявить выходные в регионах, где температура воздуха превышает 40 градусов.