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В Иране из-за коронавируса за сутки умерли свыше 100 человек

В Иране из-за коронавируса за сутки умерли свыше 100 человек

Иран второй день подряд фиксирует смерть более 100 пациентов с коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения страны.

По его данным, за прошедшие 24 часа скончались 113 человек, выявлено 2 449 новых случаев заражения.Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 189 876, скончались 8 950 человек, выздоровели на данный момент 150 590.Накануне впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня был зафиксирован значительный рост числа заразившихся.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти будут вынуждены вновь ввести ограничения при несоблюдении населением мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса в стране. 

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