В Иране из-за коронавируса умерли 75 человек

Число суточных заражений коронавирусом в Иране второй день подряд ниже 3 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных, которые озвучил официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

Власти Ирана в четверг выявили наибольшее число суточных заболеваний коронавирусом в стране за все время (с 19 февраля) – 3 574. На протяжении трех дней со вторника по четверг число новых случаев не опускалось ниже 3 тысяч. Накануне прирост зараженных составил 2 886.

Как сообщил Джаханпур, по всей стране в общей сложности выявлено 169 425 случаев заражения коронавирусом. Более 132 тысяч человек выздоровели.

Он добавил, что за прошедшие 24 часа скончались 75 человек с коронавирусом, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 8 209.