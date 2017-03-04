В Иране прошли испытания российского зенитно-ракетного комплекса С-300

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Ирана провели успешные испытания российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300, сообщает Report со ссылкой на IRNA.

Тестирование состоялось в рамках учений сил противовоздушной обороны "Демавенд". Иранские военнослужащие произвели пуски ракет, в результате которых предполагаемые цели были успешно ликвидированы.

В октябре 2016 года Россия завершила поставку С-300 в Иран.

В апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял эмбарго на поставку в Иран С-300.