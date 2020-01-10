В Иране исключили версию о попадании ракеты в украинский Boeing

В Иране считают, что никакая ракета в украинский самолёт, разбившийся под Тегераном, не попадала.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом журналистам заявили в Организации гражданской авиации страны.

Кроме того, по информации IRNA представитель МИД Ирана Аббас Мусави также заявил, что Исламская Республика начала расследование причины крушения самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" согласно правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Иран приветствует участие в расследовании крушения украинского лайнера экспертов из стран, граждан которых погибли в результате авиакатастрофы",- заявил представитель внешнеполитического ведомства, призвав премьер-министра Канады и любого государства передать свою информацию иранскому комитету по расследованию крушения самолета.