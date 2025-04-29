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В Иране инициировали процедуру импичмента министра городского развития за пожар в порту

В Иране инициировали процедуру импичмента министра городского развития за пожар в порту Меджлис (однопалатный парламент) Ирана в связи с халатностью, приведшей к взрыву в порту Шахид-Раджаи на юге страны, инициировал процедуру импичмента министра дорог и городского развития исламской республики Фарзане Садег.
В регионе
29 апреля 2025 г. 16:26
В Иране инициировали процедуру импичмента министра городского развития за пожар в порту

Меджлис (однопалатный парламент) Ирана в связи с халатностью, приведшей к взрыву в порту Шахид-Раджаи на юге страны, инициировал процедуру импичмента министра дорог и городского развития исламской республики Фарзане Садег.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член комитета по благоустройству иранского парламента Мохаммад Манан Раиси в интервью агентству Tasnim.

"Бездействие и просчеты Организации по управлению портами, закрытие программы регистрации жилья и лишение людей их законных прав, слабая работа министерства по регулированию рынка недвижимости, повторяющиеся нарушения закона <...> и незнание технических аспектов являются одними из основных пунктов в процедуре импичмента", - пояснил он.

По словам депутата, на данный момент зарегистрировано 40 подписей в поддержку импичмента, но, "согласно последним данным, их количество будет расти".

Отметим, что в результате пожара по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1 200 пострадали. МВД Ирана заявило, что к происшествию привела халатность.

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