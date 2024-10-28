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В Иране госпитализировали осужденную правозащитницу Мохаммади

В Иране госпитализировали осужденную правозащитницу Мохаммади Иранские власти разрешили госпитализировать находящуюся в заключении лауреатку Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади. Женщина жаловалась на проблемы со здоровьем в течение почти девяти недель.
В регионе
28 октября 2024 г. 11:55
В Иране госпитализировали осужденную правозащитницу Мохаммади

Иранские власти разрешили госпитализировать находящуюся в заключении лауреатку Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади. Женщина жаловалась на проблемы со здоровьем в течение почти девяти недель.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AP.

По данным группы поддержки активистки Free Narges, Мохаммади предоставят медицинский отпуск для комплексного лечения нескольких заболеваний. Однако в организации считают, что ее перевод в больницу "не решит серьезных проблем со здоровьем, вызванных месяцами пренебрежения и лишений".

Уточняется, что женщина страдает заболеванием сердца, и, согласно выданному в сентябре медицинскому заключению, у нее возникли осложнения с главной сердечной артерией.

Мохаммади в 2016 году приговорили к 16 годам тюрьмы из-за ее участия в движении за права человека, которое продвигает отказ от смертной казни. Активистка начала бороться за права человека еще в 1990-х годах, в общей сложности ее арестовывали 13 раз, пять раз приговаривали к заключению. В январе 2024 года к ее тюремному сроку добавили 15 месяцев, в августе - еще шесть месяцев из-за того, что она выразила протест против казни другого политзаключенного.

Она отбывает срок в иранской тюрьме Эвин, где содержатся политические заключенные и те, кто по мнению властей, имеет связи с Западом. В 2023 году ей присудили Нобелевскую премию мира за усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека.

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Версия на английском языке Human rights activist Narges Mohammadi hospitalized in Iran after months of neglect in prison

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