В Иране голосование на выборах президента продлили на два часа

Работа избирательных участков на выборах президента Ирана продлена с 18:00 до 20:00 по местному времени [до 20:30 по Баку].

Работа избирательных участков на выборах президента Ирана продлена с 18:00 до 20:00 по местному времени [до 20:30 по Баку].

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

"На основании многочисленных просьб продлить время голосования, которые поступили из разных уголков страны, <...> время голосования по всей стране продлено на 2 часа, до 20:00", - сказал чиновник в эфире телеканала IRIB.

Внеочередные выборы президента Ирана стартовали 28 июня в 08:00 по местному времени [08:30 по Баку].

Участки должны были закрыться в 18:00 по местному времени [18:30 по Баку].