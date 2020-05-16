В Иране исследовательницу приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд в Иране приговорил исследовательницу Фарибу Адельхах, которая имеет французское и иранское гражданство, к пяти годам тюрьмы по обвинению в действиях, угрожающих национальной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил ее адвокат.

По словам адвоката Саид Дехган, Адельхах "приговорена к пяти годам за сговор против национальной безопасности и к одному году за пропаганду против исламской республики".

Как ожидается, она будет отбывать более длительное наказание, то есть пятилетний срок. Адвокат также подчеркнул, что женщина планирует подать апелляцию.

Ранее два сотрудника Института политических исследований Sciences Po француз Ролан Маршаль и Адельхах были задержаны властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности. Адельхах была задержана в июле 2019 года, о задержании Маршаля стало известно в октябре.

МИД Франции назвал это "недопустимой ситуацией" и неоднократно призывал власти Ирана освободить заключенных. В марте текущего года стало известно, что Маршаль отпущен на свободу.